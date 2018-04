Afrique: CM 2018 - Samuel Eto'o invite Mohamed Salah et Sadio Mané à jouer les locomotives

L'Egypte est également de retour après 28 ans d'absence et a été versé dans le groupe du pays organisateur, la Russie, en compagnie de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay.

Si les équipes croient en elles et avec des joueurs comme Salah (Mohamed) et Mané (Sadio), on peut y croire, a-t-il dit, soulignant que des anciens comme lui seront présents pour pousser ces jeunes à aller au bout.

"Salah et Mané doivent croire en eux et savoir que nulle part, il est écrit qu'une équipe africaine ne peut pas aller au bout en Russie" a expliqué l'ancien capitaine des Lions Indomptables au Cameroun.

Dakar — Les deux stars africaines de Liverpool (élite anglaise), Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal) doivent croire en elles et porter le continent africain à la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet), a indiqué l'ancien capitaine du Cameroun, Samuel Eto'o.

