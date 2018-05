Gambie: Dakar et Banjul dans une dynamique de lutte transfrontalière contre le paludisme

Des initiatives ont déjà été mises en place dans les pays, mais il y a eu "des problèmes du point de fonctionnalité et durabilité", d'où la recommandation consistant à définir "un rôle de partenariat assez claire et souple pour mettre une meilleure fonctionnalité".

Dans cette perspective, une rencontre tripartite s'est tenue entre la Gambie, le Sénégal et Fonds mondial, "pour finaliser un plan d'action budgétisé, le chronogramme d'activités et identifier un certain nombre d'indicateurs des interventions à haut impact", a annoncé, mercredi, à Dakar, le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) du Sénégal, le docteur Doudou Sène.

Diamniadio — Le Sénégal et la Gambie ont décidé de s'engager dans une dynamique de lutte transfrontalière contre le paludisme, via leurs programmes nationaux, dans l'optique d'aller "ensemble vers l'objectif de pré-élimination" en 2020.

