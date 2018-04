Burundi: Human Rights Watch dénonce la répression au Burundi, le gouvernement dément

« Le gouvernement du Burundi est soudé, entièrement soudé et déterminé à [faire] arriver le peuple burundais à bon port », affirme Gaston Sindimwo. Il estime également qu'il « y a aussi des Burundais qui soutiennent ces gens, parce que ces rapports proviennent des Burundais ». Ceux-là sont « des gens qui sont mal intentionnés et qui se trouvent dans une position de faiblesse ou d'ignorance ».

Parmi les « faits extrêmement graves » dénoncés par l'ONG, Bénédicte Jeannerod prend l'exemple d'une personne « purement et simplement tuée ». Parce qu'elle « ne pouvait pas présenter un récépissé qui prouvait son inscription au référendum », cette personne « a été battue » et « est morte de ses blessures ».

Des exactions qui visent, d'après HRW, « des citoyens qui sont perçus comme s'opposant ou étant opposés au référendum » constitutionnel contesté du 17 mai et qui ont pour but « de permettre au président Nkurunziza de renforcer son emprise sur le pouvoir ».

Auteur d'une enquête qui « documente les véritables tactiques d'intimidation et de répression, par les forces gouvernementales, par les membres du parti au pouvoir et par les Imbonerakure » - la ligue des jeunes du Cndd-FDD, que l'ONU qualifie de milice - Human Rights Watch s'inquiète « d'abus commis dans une quasi-impunité » au Burundi, rapporte Bénédicte Jeannerod, directrice de l'organisation en France.

Human Rights Watch (HRW) dénonce les tactiques d'intimidation et de répression mises en place par les autorités au Burundi envers les opposants, ou tous ceux considérés comme tels, au référendum constitutionnel du 17 mai. D'après l'ONG, cette répression s'accroît au fur et à mesure qu'on approche de cette échéance qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Des accusations rejetées en bloc par le 1er vice-président du Burundi, qui évoque un « complot » contre le Burundi.

