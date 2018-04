Sud-Soudan: Les négociations de paix au pays reportées à une date indéterminée

L'Union européenne et plus récemment les USA ont imposé des sanctions contre Juba. Les Nations Unies pourraient être les prochains à franchir le pas.

Plusieurs délégations sont à Juba depuis le début de la semaine, dont celles de l'Igad, le conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, afin de tenter d'assouplir les exigences des uns et des autres. Mais les divergences restent très importantes.

Le Soudan du Sud a déjà vécu cinq ans de guerre, un accord de paix bloqué depuis 3 ans et plusieurs cessez-le-feu qui ont volé en éclat. Aujourd'hui, la communauté internationale s'impatiente et tente de trouver un compromis acceptable par le gouvernement et les différents partis d'oppositions, avant un dernier tour de pourparlers.

