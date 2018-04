Afrique: Coupe de la Confédération - Renaissance Berkane élimine Génération Foot

Génération Foot n'ira pas plus loin. Malgré sa belle victoire à l'aller 3-1, le club sénégalais s'est incliné 0-2 à Berkane devant la Renaissance Sportive en match retour des barrages. C'est le club marocain qui verra la phase de groupes de la Coupe de la Confédération pour la première fois de son histoire.

L'avant-match a été riche. Entre les plaintes d'Olivier Perrin pour mauvais traitement et le communiqué des hôtes, on ne savait plus où mettre la tête. Mais sur le terrain, les coéquipiers d'Ayoub El Kaabi ont été plus forts, multipliant les occasions dès l'entame. Le capitaine Aziz juste avant la pause donne l'avantage aux Oranges.

Au retour des vestiaires et bien aidée par une expulsion de Génération Foot, la Renaissance maitrise le jeu et marque un second but. Sur un corner, Laba place sa tête, le ballon dégagé sur la ligne de but rebondit sur un joueur sénégalais. Plus rien ne sera marqué. Les Académiciens sont éliminés.