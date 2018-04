Congo-Kinshasa: Quatre dirigeants sportifs soupçonnés d'avoir détourné 1 million de dollars

Pour rappel, Constant Omari et les autres dirigeants avaient été interpellés mardi soir à leur domicile. Auparavant, ils avaient déjà été entendus début avril par le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, Luzolo Bambi, à l'origine de cette enquête.

A la différence de Constant Omari, Barthélemy Okito, secrétaire général aux sports et deux vice-présidents de la Fecofa, Roger Bondembe et Théobad Bina-Mungu, ont été placés sous mandat d'arrêt provisoire et vont passer la nuit au parquet de Kinshasa Matete.

Il faut dire que que le président de la Fecofa n'en a pas fini avec la justice : il va être à nouveau entendu par les magistrats, jeudi 19 avril. L'audition doit débuter à 9h et, selon des sources gouvernementales, de nouveaux éléments à charge pourraient lui être présentés, ainsi qu'aux trois autres dirigeants mis en cause.

