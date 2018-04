Cap-Vert: Flavia Coelho, au Cap-Vert comme à la maison

L'Atlantic Music Expo se termine ce jeudi soir 19 avril, à Praia, au Cap-Vert. Ce grand marché de la musique vise à aider, appuyer, produire les musiciens de l'archipel comme ceux venus du monde entier.

Conférences, concerts gratuits dans la principale rue piétonne de la capitale rythment ces journées dédiées à la création. Venu participer à un autre festival, le réputé Kriol Jazz Festival qui va se poursuivre ce week-end, le pourtant très réservé Josimar Goncalvès a réussi à embraser la foule tout comme la Brésilienne Flavia Coelho qui est restée quelques jours à Praia, car le Cap Vert est véritablement sa deuxième maison. Reportages.

Certains les appellent les VIP, les «vagabond in power». Ces gens, comme Flavia Coelho, à l'énergie plus que débordante qui ne s'arrêtent jamais, vivent intensément chaque seconde de leur vie. «Nous sommes à Praia, Cap Vert, c'est de là que beaucoup de gens d'ici sont partis pour aller au Brésil, donc je crois que je suis un peu à la maison. Je me sens toujours à la maison quand je suis en Afrique et encore plus quand ça parle portugais», dit-t-elle.

Nostalgie, douceur, Josimar Goncalvès ne joue pas un rôle. Sa vie et sa musique ne font qu'un. Et si la mélancolie est en lui, son unique envie est d'aller de l'avant. «Je crois que rien n'est impossible. Il faut croire et faire», dit-il.