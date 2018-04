Le 17 avril 2018, Barthélémy Dias, leader de l'opposition et maire de Mermoz-Sacré-Cœur, une commune de Dakar, a été condamné à six mois de prison pour « outrage à magistrat » et à une amende de 100 000 francs CFA (environ 150 euros) pour avoir critiqué la décision de la cour de condamner le leader de l'opposition et maire de Dakar Khalifa Sall.

En outre, les autorités continuent de restreindre la liberté d’expression et de prendre pour cibles les artistes, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les dissidents politiques.

En juillet 2017, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes et de matraques pour réprimer une manifestation pacifique organisée par l’ancien président et dirigeant de l’opposition Abdoulaye Wade.

Amnesty International a déjà recensé plusieurs cas où les forces de sécurité ont recouru à une force inutile et excessive pour interdire de manière arbitraire et disperser des rassemblements pacifiques au Sénégal.

Au Sénégal, des manifestations pacifiques de l'opposition ont déjà été interdites de manière arbitraire et dispersées par la police au moyen d'une force inutile et excessive.

Militants et partis de l'opposition ont prévu de se rassembler devant le Parlement pour protester contre le projet de loi portant modification du Code électoral et de la Constitution qui, s’il est adopté, exigerait de tous les candidats à l'élection présidentielle de l'an prochain qu’ils recueillent les signatures de 1 % des électeurs enregistrés dans sept régions du pays, afin de valider leur candidature. Les autorités ont annoncé que la manifestation n'avait pas été autorisée pour plusieurs motifs, notamment en vertu d’un décret de 2011 interdisant tous les rassemblements dans les quartiers du centre ville.

