Afrique: Endettement des Etats africains

Dame rumeur avait annoncé sa démission du Congrès pour la démocratie et le progrès… Plus »

Pour étayer ses propos, Albert Zeufack a rappelé qu'en 2016, seulement 42% des ménages avaient accès à l'électricité en Afrique, contre moins de 10% des ménages dans les pays les plus fragiles et 2/3 des entreprises n'avaient pas accès à l'électricité de qualité fiable, ce qui constitue un frein à la croissance du continent.

Pour lui, ces pays doivent combiner un ensemble de solution qui inclut, l'hydroélectricité, l'énergie solaire et l'hybride en se servant de la technologie et de l'innovation dans le domaine du solaire surtout.

Cela est d'autant plus inquiétant, a fait remarquer M. Zeufack, qu'avec des maturités courtes pour les euros, bonds et emprunts, le financement des infrastructures qui ont une maturité plus longue pose un déséquilibre entre les maturités lorsqu'on émet à court terme pour financer des investissements de long terme. « Le taux de croissance de la dette, depuis trois ans a été assez remarquable.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.