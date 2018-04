Burkina Faso: ONATEL et Sidwaya renforcent leur partenariat

Dame rumeur avait annoncé sa démission du Congrès pour la démocratie et le progrès… Plus »

Pour le directeur commercial et marketing des Editions Sidwaya, Ismaël Bicaba, les deux partenaires se doivent d'entretenir et de solidifier les liens existants.

Le DG du «Journal de tous les Burkinabè» a, pour sa part, salué cette initiative de l'ONATEL. A son avis, c'est une démarche constructive. «Nous avons beaucoup apprécié. Et, nous pensons que ce partenariat va davantage se renforcer pour le plus grand bonheur de nos entités respectives», a-t-il souligné.

«Nous sommes venus également l'encourager et lui souhaiter pleins succès dans ses activités. C'était d'ailleurs le second objet de notre visite », a précisé la cheffe du département en charge de la communication de l'ONATEL.

«Il existe un partenariat légendaire et de longue date entre nos deux structures. Et nous entendons, par notre présence aujourd'hui dans les locaux du journal de tous les Burkinabè, renforcer cette coopération», a expliqué à l'issue de sa visite, Rakiéta Bonkoungou.

