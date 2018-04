Burkina Faso: Renouvellement du patronat burkinabè

Le Réseau des acteurs économiques pour le développement du commerce au Burkina et les associations de commerçants ont animé un point de presse, le mercredi 18 avril 2018, à Ouagadougou. Les échanges avec les journalistes ont porté sur le processus en cours visant au renouvellement de l'instance dirigeante du patronat burkinabè.

Des commerçants en colère interpellent les autorités sur le processus de renouvellement de l'instance dirigeante du patronat burkinabè. Ils l'ont fait savoir, le mercredi 18 avril 2018 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse qu'ils ont organisée à cet effet.

« Nous n'avons pas confiance au processus en cours, raison pour laquelle nous interpellons les autorités », a dit le président du Réseau des acteurs économiques pour le développement du commerce au Burkina (REDCB), Moumouni Kaboré.

De son avis, il y a anguille sous roche sur toute la ligne. « Rien n'est clair », a-t-il fait comprendre. D'où son appel pressant à rectifier le tir pendant qu'il est temps. « Ce n'est pas normal si les autorités ne prennent pas en compte nos préoccupations », a indiqué M. Kaboré.

Dans leur déclaration liminaire, les organisateurs de la rencontre ont fait des propositions allant dans le sens d'une cohésion au sein des acteurs du secteur privé. Pour ce faire, ils souhaitent que le président soit un opérateur économique ayant une entreprise fonctionnelle, qu'il soit une personne de consensus.

Dans la même veine, ils espèrent la participation des structures syndicales et associatives au vote. Là-dessus, les conférenciers ont exprimé de vives inquiétudes. Leur participation est toujours en pointillés car les demandes déposées depuis 2017 sont restées jusque-là sans suite.

Une autre problématique soulevée par le réseau dans sa déclaration liminaire, est la candidature de l'ancien ministre Elie Ouédraogo. Les uns et les autres estiment qu'il ne peut pas prendre la tête du patronat burkinabè.

« Nous souhaitons qu'on nous montre son entreprise, combien de personnes il emploie avant de prétendre au poste de président du patronat », a indiqué pour sa part, le président de l'Association Sougr-Nooma, Lassané Ouédraogo. Accepter une telle candidature, selon lui, c'est comme confier un patient qui a des maux de tête à un rebouteur.

Pour Lassané Ouédraogo, il n'est pas question de voter quelqu'un qui n'a pas d'entreprise fonctionnelle. Qui est votre candidat ?

Telle a été, entre autres, une des préoccupations soulevée par les journalistes. « Chacun a son candidat, ce n'est pas le moment de le dévoiler », a asséné Moumouni Kaboré. Sur insistance des journalistes, les langues se sont déliées.

« C'est Appolinaire Compaoré », ont-ils révélé. Ils ont affirmé le soutenir et ont invité les acteurs économiques à lui faire confiance. Cependant, ils ont soutenu ne pas être contre qui que ce soit.

Réunis autour du Réseau des acteurs économiques pour le développement du commerce au Burkina (REDCB) et de l'Association « Burkimbi » pour la promotion et la valorisation du commerce (ABPVC), ces acteurs économiques ont invité les plus hautes autorités à s'impliquer davantage pour un franc succès du processus d'élection.

« Avant, on imposait les gens ; aujourd'hui cela n'est plus possible », a signifié Moumouni Kaboré. En tous les cas, les commerçants espèrent que leurs préoccupations seront, en définitive, prises en compte dans le cadre de l'élaboration des nouveaux textes.