Burkina Faso: Catholic Relief Services reconnaissante envers les autorités

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, s'est entretenu avec le président mondial de Catholic Relief Services (CRS), Sean N. Callahan, dans la soirée du mardi 17 avril 2018, à Ouagadougou.

Le président mondial de Catholic Relief Services (CRS), Sean N. Callahan, est fier de la collaboration entre le Burkina Faso et son institution.

Il a fait la confidence à l'issue d'une audience qu'il a eue avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le mardi 17 avril 2018, à Ouagadougou. Il était accompagné d'une délégation d'évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger.

« La CRS travaille depuis longtemps au Burkina Faso et nous y sommes sur invitation de l'église catholique et des premières autorités. Nous sommes très reconnaissants pour l'appui que le gouvernement burkinabè, au niveau central et déconcentré, apporte à nos services sur le terrain.

Nous saluons cette collaboration et souhaitons qu'elle aille de l'avant», a brièvement déclaré Sean N. Callahan. La CRS est une association humanitaire de l'église catholique des États-Unis d'Amérique fondée en 1943.

Elle est membre de Caritas International. Au pays des Hommes intègres, l'ONG intervient dans les programmes touchant les populations les plus vulnérables dans des secteurs comme l'agriculture, l'eau et l'assainissement, la microfinance communautaire, la nutrition, l'éducation et les urgences humanitaires.