Burkina Faso: Modernisation des titres de transports

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent T. Dabilgou, a visité la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) pour s'enquérir du processus de production de nouveaux permis de conduire et de cartes grises, le mardi 17 avril 2018 à Ouagadougou.

Le ministre en charge des transports, Vincent T. Dabilgou, veut s'assurer du bon déroulement des activités de modernisation des titres de transports.

A la veille du démarrage effectif de l'opération de production de permis de conduire et de cartes grises, soit dans l'après-midi du mardi 17 avril 2018, il a visité, la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM).

« La modernisation est un processus très long qui fait appel à des logiciels de traitement de masse. J'ai fait le tour des bureaux, de la salle d'enrôlement et celle de production. Je puis vous assurer que tout est en place pour la marche du processus », a expliqué M. Dabilgou.

A l'entendre, l'opération va débuter avec les agents du ministère en charge des transports pour l'appropriation de l'outil informatique.

« Nous allons, par la suite, prioriser les permis de conduire uniquement pendant un mois ; suivront les cartes grises », a ajouté le patron des transports.

Le ministre en charge des Transports a annoncé que deux mois après le démarrage officiel, l'ensemble des titres de transports notamment les renouvellements et les nouvelles cartes peuvent être produits.

Selon lui, des sites ont été mis en place pour la production en masse. Il s'agit, entre autres, du stade municipal et celui du 4-Août et du SIAO pour la zone de Ouagadougou et des stades Sangoulé- Lamizana et Wobi en ce qui concerne Bobo-Dioulasso.

« Il y a presque 3 millions d'anciennes cartes à refaire et à peu près un million 500 mille nouvelles», a-t-il clarifié. Pour le directeur de la circulation routière et de la normalisation, Jean Claude Zongo, chaque appareil peut produire 8000 cartes par jour. Il a souligné que le 25 avril la direction régionale des Hauts-Bassins va commencer l'enrôlement.

« Toutes les autres directions seront équipées pour être opérationnelles et le 18 juin prochain, nous allons procéder au remplacement des titres car les anciens doivent être remplacés dans un délai de 3 ans », a fait savoir M. Zongo.

Il a également déclaré que sous l'angle de la qualité, le Burkina s'est attaché l'accompagnement d'un prestataire qualifié au niveau international. « Les cartes grises et les permis de conduire ne sont pas en plastique mais en polycarbonate.

En tombant, elles donnent un bruit métallique », a-t-il expliqué. Selon lui, ce sont des documents que l'on ne peut pas falsifier par grattage. Et de poursuivre qu'ils sont authentifiables de près ou de loin.

« Nous savons déceler le vrai du faux », a prévenu le directeur de la circulation routière. Le chef de programme du projet de modernisation, Gilles Castagnoli a, pour sa part, affirmé que les cartes sont solides et plus durables.

« Elles ne se détériorent pas malgré les conditions climatiques du Burkina Faso. Elles ont une durée de validité de 10 ans», a-t-il signifié.