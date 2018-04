Sénégal: Rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale - De bonnes perspectives de croissance annoncées

Par rapport à l'endettement, le rapport a révélé que le ratio de la dette publique sur le Pib augmente en Afrique subsaharienne, et la composition de la dette évolue, à mesure que les pays abandonnent les sources traditionnelles de financement concessionnel et se financent davantage sur les marchés.

Par ailleurs, l'activité économique va repartir à la hausse dans certains pays exportateurs de métaux, sous l'effet de l'embellie de la production et de l'investissement dans le secteur minier. «Pour nombre de pays d'Afrique, le redressement économique est menacé par les fluctuations des cours et de la production des matières premières.

Sur le plan africain, le rapport renseigne que le rythme modéré de l'expansion économique reflète la reprise progressive de la croissance dans les trois plus grandes économies de la région à savoir le Nigéria, l'Angola et l'Afrique du Sud.

L'économiste principal du Bureau de la Banque mondiale au Sénégal soutient que cette croissance dynamique s'explique par le fait que le Sénégal maintient un fort cadre macroéconomique et une stabilité politique et sociale favorable aux investissements.

D'après les estimations du Groupe de la Banque mondiale, en 2018, la croissance du Sénégal est attendue aux alentours d'un peu plus de 7%. Pour l'année 2019, la croissance devrait aussi se situer à plus de 7%.

Le Sénégal fait partie, selon le document, des pays ayant les meilleures perspectives de croissance en Afrique. «Parmi les pays pauvres en ressources naturelles, les membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), emmenés par la Côte d'Ivoire et le Sénégal, conserveront une croissance solide, étayée par des investissements d'infrastructure», apprend le rapport de la Banque mondiale.

Selon le rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale, qui analyse l'état des lieux des économies africaines, la croissance économique africaine rebondit, mais lentement. Pour le Sénégal, les perspectives de croissance sont bonnes et notre pays devrait avoir un taux autour de 7% pour 2018 et 2019.

