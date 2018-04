Burkina Faso: Flintlock 2018 - Simulation d'attaque terroriste au Grand Calao

Dame rumeur avait annoncé sa démission du Congrès pour la démocratie et le progrès… Plus »

Même les pseudo-terroristes ont apprécié la manière dont on les a envoyés rejoindre 70 vierges au paradis. Une satisfaction qui sonne comme un écho aux propos du CEMGA, Oumarou Sadou, qui avait affirmé quelques jours plutôt que « le plus important, ce ne sont pas les équipements, mais la technique ».

Les autres assaillants, dont certains, on le sait maintenant, sont armés de ceintures d'explosifs et détiennent des otages, restent disséminés dans ce cadre enchanteur avec sa piscine, ses villas tradi-modernes et son écrin de verdure.

Une vingtaine d'éléments de l'USIGN et leurs instructeurs américains et espagnols s'étaient retranchés dans l'établissement sanitaire pour s'accorder sur les règles de l'exercice de simulation d'attaque terroriste qui devait avoir lieu sous peu à l'hôtel Grand Calao, à un pâté de maisons.

Dans le cadre de l'exercice Flintlock 2018, une simulation d'attaque terroriste a eu lieu hier mercredi 18 avril 2018 à l'hôtel Grand Calao, situé à Tengandogo. Etaient à la manœuvre des éléments de l'Unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale (USIGN) et leurs instructeurs américains et espagnols.

