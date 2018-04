Suite à l'enlèvement d'Issouf Souabou, enseignant en classe du CM2 à l'école de Bouro, et de l'assassinat de l'élève Sana Sakina dans la commune de Nassoumbou, la coordination des organisations syndicales de l'Education nationale a décidé de suspendre les cours dans les écoles de la province du Soum depuis le lundi 16 avril 2018 pour marquer son désaccord avec la façon de gérer la sécurité dans les écoles et demander plus de sécurité dans les différentes localités.

Les organisations syndicales de l'éducation ont invité les enseignants des écoles de la province du Soum à fermer les écoles pour marquer leur désaccord avec la façon dont les écoles sont sécurisées dans la province.

Dans sa déclaration, la coordination des syndicats de l'Education a rappelé que lors des différentes visites des autorités de tutelle et de celle de la Sécurité, malgré leurs dénonciations des conditions sécuritaires, le discours officiel a toujours fait ressortir qu'il y aurait un dispositif sécuritaire et que les enseignants et les écoles seraient sécurisés.

Les enseignants ont été invités à rester à leurs postes et à accomplir leur mission dans la sérénité. Au regard de la recrudescence de l'insécurité ces derniers jours, la coordination constate avec amertume que le dispositif annoncé semble être un échec, pire le personnel de l'éducation se sent davantage exposé.

En effet, les faits suivants qui ont touché l'enseignement sont évocateurs : Attaque du CEG de Béléhédé, commune de Tongomayel, le 5 avril 2018, attaque de l'école de Feto Dana et destruction de tous les documents, y compris les diplômes du personnel enseignant, le 11 avril 2018 ; intimidation des enseignants de l'école de Tondiata, commune de Djibo, suite à une attaque dans le village le 9 avril 2018 ; attaque de l'école de Bouro qui a coûté la vie à un élève et enlèvement d'un instituteur.

Au vu de cette situation difficile, les organisations syndicales réitèrent leurs exigences pour la sécurisation effective des établissements publics et privés de la province afin de garantir le déroulement normal des activités pédagogiques.

En attendant une prise en compte diligente de cette préoccupation, les organisations rappellent que dans ce climat d'inquiétude, il est impossible de mener les activités pédagogiques.

Car dispenser le savoir exige une quiétude. Par conséquent, les travailleurs du secteur de l'enseignement de tous les ordres de la province observent une suspension de toutes les activités pédagogiques sur toute l'étendue du territoire provincial.

En attendant la prise en compte de leur préoccupation, les écoles resteront fermées, ont déclaré les responsables syndicaux du secteur de l'éducation de la province.