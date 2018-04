Angola: Uìge - Un gouvernant en faveur de la sensibilisation sur l'importance de la sécurité sociale

Le programme du ministre prévoit aussi des visites aux centres professionnelles de l'INEFOP, aux pavillons d'arts et métiers des villes de Uíge et Negage, ainsi que l'inauguration d'un centre formation féminin dans la municipalité de Songo, située à 40 kilomètres au nord de la capitale provinciale.

Par ailleurs, le ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale a qualifié de positif le fonctionnement des services de formation professionnelle et de sécurité sociale au niveau de la province de Uíge.

A l'occasion, il a affirmé que son secteur était entrain de réduire graduellement le nombre de travailleurs non inscris à la sécurité sociale, reconnaissant aussi l'existence de quelques petites entreprises qui n'ont pas encore acquis la culture juridique et de protection sociale.

Le gouvernant a tenu ces propos à la presse peu après son arrivée dans la ville de Uìge, capitale de la province du même nom, dans le cadre d'une visite de travail de trois, visant à constater in loco le fonctionnement des services de formation professionnelle et de sécurité sociale.

