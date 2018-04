Angola: Des obstacles dans la campagne de vaccination à Luanda

Luanda — Les municipalités de Cazenga, avec 13 pour cent, Cacuaco (22%), Kilamba Kiaxi (23%) sont en tête de la liste noire dans le pourcentage de nombre d'enfants vaccinés depuis le lancement de la campagne nationale contre la rougeole, la rubéole et la polio.

Les données ont été présentées mercredi, lors d'une réunion présidée par le gouverneur de la province de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, qui a visé à mobiliser les responsables municipaux pour que la campagne du 09 au 22 de ce mois soit un succès.

Parmi les données présentées, par la directrice du bureau provincial de la santé à Luanda, Rosa Bessa, Talatona, avec 25%, Belas (30%) et Viana et Maianga, toutes deux avec 30%, ont également présenté une couverture vaccinale considérée comme «très faible». , parce que ces municipalités sont les plus peuplées de Luanda.

Selon Rosa Bessa, la province de Luanda a l'intention d'atteindre une couverture vaccinale de l'ordre de 95%, mais jusqu'ici elle n'a atteint que 30%.

«Nous avons vacciné 1.096.605 enfants contre la rubéole et la rougeole, et 389.534 contre la rougeole, alors que l'objectif à atteindre jusqu'au 22 de ce mois est de 1. 268. 144 contre la rougeole et la poliomyélite et 3.162.868 contre la rubéole.

Pour cette raison, a-t-elle souligné, il a été lancé ce mercredi «Opération Vaccin», dans laquelle seront impliqués des cadets et techniciens de santé des Forces Armées Angolaises, de la Police Nationale, et le soutien traditionnel des églises, des écoles et des organisations non gouvernementales.

La responsable a ajouté que samedi et dimanche prochain, il est prévu l'entrée en action de la stratégie à forte demande, avec 10 à 20 équipes, qui seront basées aux stades 11 de Novembro, Coqueiros et Cidadela, Pavillon polyvalent de Kilamba, Maison de la jeunesse de Viana, Centre culturel de Zango et Monument historique de Cazenga.