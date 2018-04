Angola: Expulsion de policiers au comportement indigne

Exhortant les effectifs à travailler avec moral idoine, le ministre a souligné qu'il revenait aux policiers de jouer le rôle de véritables serviteurs de l'Etat, combattre la corruption, les crimes financiers et fiscaux, les drogues et les crimes liés à la santé publique.

"Tous les agents nocifs doivent être écartés de notre sein, car nous sommes en train d'enregistrer des comportements indignes. Il nous faut avoir l'humilité de dire publiquement nos excuses, et assumer l'engagement d'être plus rigoureux à l'égard de nos compagnons qui n'accomplissent pas le serment qu'ils avaient pourtant prêté", a-t-il ajouté.

Ces propos ont été tenus mercredi, à Luanda, par le ministre de l'Intérieur, Angelo Tavares, lors d'une cérémonie de prise de fonctions des divers responsables des Services d'Investigations Criminelles, (SIC), des Services de Migration et Etrangers (SME), et des Services Pénitentiaires (SP).

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.