Angola: Les résidents de Luanda invités à prendre soin leurs ordures

Luanda — Les résidents de la province de Luanda devraient prendre en charge les déchets solides qu'ils produisent, en particulier dans leur dépôt, a déclaré le gouverneur de la province de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho.

Le gouvernant, qui intervenait lors de la réunion avec les responsables municipaux sur les résultats de la campagne de vaccination contre la polio, la rougeole et la rubéole à Luanda, a demandé de l'aide pour gouverner la province dans la devise « Qui salit, néttoie ...!Et celui qui ne salit pas, aide à nettoyer".

Adriano Mendes de Carvalho a souligné que les déchets et les eaux stagnantes étaient les principales causes des maladies diarrhéiques, du paludisme, de la dengue et autres.

"D'où notre recommandation à ce que chaque citoyen soit le surveillant de son voisin et ami, pour éviter le risque de contamination généralisée", a-t-il souligné.

Le gouverneur fait également appel à ceux qui travaillent dans le marché informel sur l'importance de demander à votre voisin, votre prochain si il a déjà vacciné son enfant, puisque le vaccin est disponible pour tous et est gratuit.

Il a également appelé à l'aide de la police nationale, des Forces armées, des églises, des partenaires nationaux et internationaux, ses cliniques privées et d'autres institutions et la société en général à contribuer à l'éradication de ces maladies.

La campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la poliomyélite et la rubéole a débuté le 9 et se poursuit jusqu'au 22 de ce mois.