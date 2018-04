Congo-Brazzaville/Ethiopie: Coupe africaine de la Confédération - Mission accomplie pour le Cara

Le Cara l'a emporté 1-0 mais comme lors du tour préliminaire face à Asante Kotoko, il devait passer par les tirs au but. Dans cet exercice, il a eu quelques frayeurs quand son troisième tireur, Danga Bossina, a vu sa frappe arrêtée par le gardien ( Racine Loemba et Guelord Diafouka avaient transformé les leurs). Chili Ngakosso, son portier, a répondu à son homologue éthiopien en arrêtant lui aussi le penalty de Adane Umema. Rox Oyoh et Ankira Dua ont ensuite placé le Cara en pole position. Le dernier tireur de Saint George, Assefa Behailu, a mis le ballon sur la transversale.

Le représentant congolais s'est qualifié pour la phase de poules de la compétition en battant, le 18 avril à Brazzaville, Saint George d'Ethiopie en match retour du tour de cadrage 4-3 aux tirs au but, après un score d'un but partout pour l'ensemble des deux matches.

