Afrique: Foot/Play-Off - DCMP perd face à Sanga Balende à Mbuji-Mayi

Le club kinois a enregistré sa première défaite depuis la phase classique de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Après dix-neuf matchs sans défaite, les Immaculés de Kinshasa sont tombés, le 18 avril, dans le tout nouveau stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, devant les Anges et Saints de Sa Majesté Sanga Balende, en match remis de la troisième journée. L'unique but de la partie a été l'œuvre du Ghanéen Justice Mensah, à la 74e mn. Il reprenait victorieusement une lourde frappe de Kanku Bukasa renvoyée par la barre transversale du gardien de but international congolais de Brazzaville, Barel Mouko, préféré à Nathan Mabruki.

Le team vert et blanc de Kinshasa, qui sortait d'une somptueuse victoire de cinq buts à zéro contre la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, n'a pas imposé son jeu, procédant beaucoup plus par des contre-attaques. Même s'il y a eu possibilité de faire mouche, Dago Tshibamba Samu a plutôt été timoré devant la cage gardée par le portier Kalambayi Katembwe de Sanga Balende. « Je suis très content pour cette victoire, nous apprenons à bien jouer et à gagner », a réagi, avec beaucoup d'émotions, le coach Chico Mukeba.

Pour sa part, Otis Ngoma a indiqué qu'il avait très peu de marge de manœuvre pour effectuer des changements dans le secteur offensif au regard des blessés. Et de souligner que ses joueurs n'ont pas bien réagi par rapports aux consignes. « On ne peut pas prévoir ce que va donner un joueur sur le terrain », a-t-il fait savoir. Sanga Balende est premier avec seize points en six matchs (cinq victoires et un résultat d'égalité contre le TP Mazembe), avec un goal différence de +5. Pour sa part, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) vient d'enregistrer une défaite et un match nul en cinq matchs livrés.