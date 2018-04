Madagascar: Minah - A redécouvrir au « No comment » !

Quatre ans que Minah enchante les mélomanes avec sa musique !

Dans ses compositions, tradition et modernité se côtoient, « jijy » et funk se mélangent à la perfection. Bon nombre d'amateurs de bonne musique n'ont cependant encore jamais entendu parler d'elle. Elle en envoie pourtant. D'ailleurs, sa musique, contrairement à la plupart de celle des jeunes de son âge, est d'une singularité saisissante. Seul hic, ses chansons ne passent pas à la radio ou si, mais très rarement. Pour l'apprécier, il faut la voir en live, comme c'est le cas ce soir, au « No comment bar Isoraka ».

Une soirée qui s'annonce très prometteuse avec une jeune femme au talent multiple. Minah, c'est effectivement une artiste dans tous les sens du terme. La chanteuse crée elle-même sa coiffure, ses accessoires et tenues de scène, et parfois même ses chaussures. « Je fais en sorte que ce que je porte le reflet de ma personnalité et de ma musique. Je conçois tout moi-même. Je laisse la réalisation à ma couturière à qui je confie les tissus et tous les matériels nécessaires, seulement trois/quatre jours avant un concert ». Spectaculaire et créative, Minah est une artiste que les mélomanes aimeront à coup sûr !