Madagascar: WTC Tanà - Un salon des RH ce jour

World Trade Center (WTC) Tanà organise un salon des Ressources Humaines (RH) en partenariat avec le Syndicat Autonome des Inspecteurs de Travail (SAIT) qui aura lieu ce jour jusqu'à demain à la gare de Soarano.

« L'objectif est de faire connaître les meilleures entreprises en matière de gestion des RH. D'ailleurs, un concours de HR Trophy a été déjà lancé avec une participation d'une vingtaine d'entreprises l'an dernier. La proclamation des résultats se tiendra dans le cadre de cet événement », a déclaré Mercédès Ratsirahonana, le directeur général de WTC Tanà lors d'une conférence de presse hier. Il y aura quinze stands érigés. Des entreprises y vont présenter leurs démarches sur la valorisation du capital humain, la base de développement de leurs activités.

D'autres institutions y participeront en même temps. En outre, des recrutements et placements seront également organisés via le « Job Fair », et ce, en partenariat avec Workshop Idea Center. « Le but est de mettre en avant la ressource de travail, et de valoriser les efforts de toutes les sociétés dans l'amélioration continue de l'environnement de travail de leurs employés », a-t-elle rajouté. Notons que cet événement est organisé sous tutelle du ministère en charge du Travail, et sous le haut patronage du Président de la République.