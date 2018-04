Madagascar: Mahajanga - Un lycéen retrouvé pendu dans la cour de son école

Les trois lois électorales constituent un test de crédibilité pour Jean-Eric Rakotoarisoa et les 8… Plus »

Ce mardi-là vers 20 heures, des passants l'ont retrouvé pendu au cerceau du panneau du terrain de basket de son école. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre ? La réponse à cette question reste un mystère. Mais des indices font penser à un suicide si l'on se fie aux témoignages de ses proches, ainsi que la découverte d'une lettre accrochée sur le pantalon qu'il portait au moment de sa mort. Dans cette lettre, il aurait écrit : « Je suis innocent et je préfère mourir ». Selon les informations, la victime souffrait d'un problème familial. Son père et sa mère sont déjà séparés.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.