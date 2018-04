Madagascar: Quand la Croix-Rouge et ses bénévoles s'engagent

La fierté du jour ? Recevoir la fameuse médaille de finisher !

« La participation de la Croix-Rouge, que ce se soit dans l'organisation de manifestations sportives comme le Trail Mananibohitra, ou encore la prise en charge des besoins de secours lors des autres manifestations, est une des formes de son engagement pour autrui. Mieux, elle a participé et organisé pour marquer la journée internationale de la santé le 8 avril dernier » nous a déclaré le responsable de la Croix-Rouge Nary Ratianarivelo

Ainsi, plus de 60 secouristes bénévoles ont été de la partie pour donner un coup de main depuis ce dimanche à partir de 5h du matin. Car il fallait mettre en place ceux qui allaient aider en pleine brousse du côté de Laniera, Isahafa et Ambohimanga. En tant que trailer, Midi a pu constater ces appuis là, que ce soit en massage lors des points de contrôles, où l'eau et les autres petites choses nécessaires ont un trail de longue distance.

Ces toutes jeunes filles là feront l'avenir de nos trails

Il y eut aussi ce projet de cœur qui consistait à offrir 300 paires de chaussures aux jeunes écoliers qui allaient participer aux 10km. Cela a donné du frisson rien que de voir ces frimousses courir ces 10km, sans râler et arriver en plus ! Ce genre de geste de la Croix-Rouge, le sport en redemande et plus souvent si possible.

On y ajoutera les démonstrations de secours et l'engagement avec 2 ambulances, 4 voitures 4X4, 10 logisticiens, 3.000 litres d'Eau vive, 700 km de déplacement des voitures et ce en dix jours de préparation intense en moto et en voiture. Bref, ces travailleurs de l'ombre là, ils assurent