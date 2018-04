Madagascar: Croix-Rouge Malagasy/Croix-Rouge norvégienne - Arrêt de la coopération après découverte de fraude et corruption

La question est posée, la décision de la Croix-Rouge norvégienne serait-elle irrévocable?

Tous les transferts vers Madagascar sont arrêtés et la coopération finit entre les deux organismes.

Tout est fini. Une expression qui définit l'annonce faite par la Croix-Rouge norvégienne dans son site web officiel hier à 11 heures. Un communiqué accablant qui met la Croix-Rouge malagasy dans une mauvaise situation. « La Croix-Rouge a une tolérance zéro pour la corruption... Tromper des fonds qui aideraient les gens dans des situations de vie très vulnérables est complètement incompatible avec le travail de la Croix-Rouge » peut-on lire dans le communiqué en question. Propos du secrétaire général de la Croix-Rouge norvégienne (CRN) Bernt G. Apeland qui a également ajouté que son organisme « fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les responsables soient sanctionnés ». En effet, l'histoire remonterait à « un soupçon de fraude et de corruption suite à un contrôle de routine effectué au mois d'avril 2017 ». Suspicion qui a conduit la Croix-Rouge norvégienne à « passer en revue tous les comptes de la période de 2012 à 2017 ». Menée par le cabinet Ernest and Young de Nairobi, l'enquête a permis d'affirmer avec certitude que « 1,2 million de couronnes norvégiennes sont tombées entre de mauvaises mains, et qu'il manque une documentation suffisante pour un montant supplémentaire de 8,2 millions de couronnes norvégiennes ».

Procédure. Interrogé sur la question, Claude Rakotondranja président de la Croix-Rouge malagasy de faire savoir qu'il leur « manque le dossier relatif à l'affaire pour directement y répondre avec de vrais éléments de réponses ». Le président de la CRM toutefois de noter que la CRM et ses partenaires sont strictes côté procédure de décaissement de fonds. « Il existe une procédure post-décaissement qui consiste à mener d'abord des évaluations des programmes » a-t-il expliqué. Avant de noter que « c'est Oslow qui procède à la validation du programme et que c'est uniquement après validation que le décaissement peut être effectué ». Claude Rakotondranja de continuer son explication que « la Croix-Rouge norvégienne est présente dans la Grande-Île via un délégué. Ce denier est censé vérifier, contrôler et évaluer les programmes menés par la CRM ».

Transactions. Par ailleurs, le président ne dément pas l'existence de fraudes auprès de son organisation. Il se demande- en filigrane : pourquoi la CRN n'y a touché mot que maintenant. « L'affaire remonte à 2012, pourquoi avoir fait un communiqué là dessus hier » s'est-il demandé. Avant de noter que dans cette affaire « il est difficile pour la CRM de ne pas faire le lien entre les responsables et le délégué de la CRN ». Profitant de l'occasion, Claude Rakotondranja a tenu à faire comprendre que la Croix-Rouge norvégienne donne quelques pistes de réponses dans cette affaire. Faisant référence au passage disant que « la fraude a été effectuée par la contrefaçon de transaction bancaire, la contrefaçon et la manipulation de taux de change ». Claude Rakotondranja a expliqué que « des transactions bancaires frauduleuses ont été effectuées par l'ancien SG ou Secrétaire générale. Et que durant cette période, ce dernier a joué sur les fluctuations de l'ariary ». Le communiqué émanant de la Croix-Rouge norvégienne est un coup dur pour la branche malgache qui a été bien coté depuis plusieurs années. Ironie du sort, la nouvelle tombe la veille de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge (le 8 mai 2018 prochain).