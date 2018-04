Gabon: AJEV/MOABI - Josué Mbadinga Mbadinga en soutien

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Josué Mbadinga Mbadinga a séjourné, le week-end écoulé, à Moabi, dans sa circonscription politique, de Moabi, dans le Département de la Douigny, situé dans la province de la Nyanga.

Le Membre du Gouvernement y est allé sur invitation de l'Association des Jeunes Emergents Volontaires (AJEV), qui œuvre dans les actions à fort impact social visant à accompagner le Président de la République, Ali Bongo Ondimba dans la recherche des solutions aux problèmes qui minent le quotidien des Gabonais.

En partenariat avec l'ONG "Douigny autrement", il était question pour l'Association des Jeunes Emergents Volontaires (AJEV) d'aller mener quelques actions à tonalité sociale pour les populations de ladite localité. Au programme : un don de médicaments au Centre médical de Moabi, le rafraichissement des murs de cette structure sanitaire et l'organisation de deux journées de consultations gratuites en ophtalmologie et médecine générale.

Venu rehausser de sa présence lesdites activités, le Ministre d'Etat Josué Mbadinga Mbadinga, fortement impliqué, en a profité, à la faveur d'une rencontre entre filles et fils du département de la Douigny (Moabi) initiée par les organisateurs, pour présenter aux populations dudit département, en présence du Préfet de cette localité, Lambert Motongo Monomba, leur fils et frère Herman-Régis Nzoundou Bignoumba.

Ce jeune cadre a été nommé, en effet, depuis septembre 2017 aux prestigieuses fonctions de Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC). « C'est un honneur pour notre localité et nous devons dire merci au Chef de l'Etat pour avoir pensé à nommer un des nôtres », a indiqué le Membre du Gouvernement, Josué Mbadinga Mbadinga, non pas sans ajouter : « nous devons tous, à l'unisson, savoir rendre l'ascenseur au Président de la République ».

Le Ministre d'Etat n'a pas manqué de féliciter le père du promu pour les conseils à l'endroit de son fils, entre autres, de ne pas oublier la terre de ses ancêtres. Ce qu'Herman-Régis Nzoundou Bignoumba a bien su mettre en pratique en conduisant à Moabi la délégation de l'AJEV. « C'est une voie à suivre, un exemple à copier », s'est exprimé Josué Mbadinga Mbadinga qui a rappelé, à juste titre, que les filles et fils de Moabi doivent se tenir main dans la main pour relever ensemble les défis futurs.

Le Membre du Gouvernement Josué Mbadinga Mbadinga a également invité les uns et les autres à être sincère et loyal vis-à-vis de leur frère Herman-Régis Nzoundou Bignoumba. Pour lui, soutenir sincèrement Herman-Régis c'est soutenir l'AJEV et donc, soutenir sans réserve le Président de la République, Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Pour Josué Mbadinga Mbadinga, les clés du développement du département de la Douigny, en particulier, de la province de la Nyanga et du Gabon, en général, sont entre les mains du Président de la République. C'est là, aux yeux du Membre du Gouvernement, un détail important à ne pas négliger. « nous devons donc donner au Président les deux sièges de député que compte notre département afin qu'il bénéficie d'une majorité confortable à l'Assemblée Nationale pour lui permettre d'avoir tous les leviers pour bien conduire le pays ».