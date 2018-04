Burkina Faso: Ministère de l'action sociale - Le Syntas en sit-in, des associations de femmes en contre sit-in

Dame rumeur avait annoncé sa démission du Congrès pour la démocratie et le progrès… Plus »

A l'en croire, cette plateforme comporte 8 points. Il s'agit de l'annulation des nominations de complaisance, de l'application des conclusions des travaux du comité interministériel chargé d'examiner la question de la reconstitution des carrières des personnels des ex-garderies populaires, de l'adoption d'un statut particulier au profit du personnel du ministère, du rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil et de permanence injustement supprimée en 2011 et de son élargissement à tous les emplois spécifiques du ministère, de la dotation du ministère en équipements et en moyens logistiques suffisants pour une meilleure prise en charge du public cible, de la prestation de serment des ex-travailleurs du ministère en charge de la femme, de la réhabilitation du domaine de l'éducation du jeune enfant désorganisé par le transfert du préscolaire au MENA et de la prise en compte de tous les emplois spécifiques aux postes de responsabilité.

Des travailleurs du ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille ont répondu à l'appel du Syndicat des travailleurs de l'Action sociale du Centre et le comité CGT-B, le 18 avril 2018 à l'immeuble Baonghin. Ils ont entamé un arrêt de travail de 48 heures, ont dit les premiers responsables du syndicat, pour réclamer la satisfaction de leur plate-forme revendicative minimale.

