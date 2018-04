Maroc: ABAX à la prochaine conférence de l'AVCA à Marrakech

Photo: ABAX

Nousrath Bhugeloo, Partner & Responsable International Business Development

communiqué de presse

ABAX se réjouit de retrouver ses partenaires à la prochaine conférence de l'African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), organisée à Marrakech du 22 au 26 avril prochain.

Membre depuis 2012 de l'AVCA, le prestataire international de services fiduciaires, de conseil et d'affaires basé à Maurice, sera représenté par Nousrath Bhugeloo, Partner & Responsable International Business Development.

« Nous nous efforçons de participer régulièrement à ce rendez-vous, explique Madame Bhugeloo. Cela nous donne l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs intéressés par les flux financiers vers les pays émergents, dont l'accompagnement constitue le cœur de métier de notre entreprise, ce depuis sa création. Chaque année, nous mesurons la nécessité toujours plus importante de favoriser la rencontre des capital-investisseurs, qui sont prêt à s'engager sur des fonds de private equity plus ciblés dans divers pays d'Afrique, et les dirigeants des entreprises africaines, tout particulièrement des PME familiales, que nous aidons à monter en gamme dans leur structure de gouvernance, que ce soit pour leur comptabilité ou leurs processus de décision. »

Cette année, la participation d'ABAX revêt une importance particulière à divers titres. Ce sera d'abord l'occasion pour sa représentante d'échanger sur les nouvelles opportunités offertes par le récent rapprochement de son entreprise avec le groupe international OCORIAN, pour stimuler les flux commerciaux, les investissements transfrontaliers en Afrique et la connexion du continent avec le reste du monde. De plus, à Marrakech, il sera sans doute aussi question des récents développements des activités associant les centre financiers internationaux de Port-Louis et de Casablanca, deux portes d'entrée incontournables pour l'Afrique.