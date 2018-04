Sénégal: Ligue 1-OM - Bouna Sarr est de retour

Le joueur a posté une photo sur son compte Instagram laissant à penser qu'il a déjà repris avec le groupe ! Initialement incertain pour la réception de Salzbourg en demi-finale aller de la Ligue Europa (jeudi 26 avril), Bouna Sarr pourrait faire son retour dès ce week-end à l'occasion de la réception du LOSC dans le cadre de la 34eme journée de Ligue 1 (samedi). Une bonne nouvelle pour la formation olympienne qui souffre depuis plusieurs semaines d'une hécatombe de blessures. L'Equipe précise que le jeune Boubacar Kamara (18 ans) présente encore des douleurs à la cheville et que Steve Mandanda a repris la course cette semaine mais n'est pas encore apte à postuler à une place dans le groupe.

