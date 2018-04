Sénégal: Bordeaux - Sankharé payerait-il pour sa relation avec Gourvennec ?

« On colporte des rumeurs qui font qu'après, on me colle l'étiquette de 'Sankharé joueur de Gourvennec'. Mais moi j'ai signé aux Girondins de Bordeaux, je n'ai pas signé au FC Gourvennec. Même si je respecte beaucoup mon coach, et il sait toute l'affection que j'ai pour lui. Plein d'amalgames ont été faits, ça m'a porté préjudice quand le nouveau coach est arrivé. Quand il y a des rumeurs ou des situations comme ça qui se passent et qu'on met des étiquettes sur les joueurs, ça devient compliqué pour le joueur », a lâché l'ancien Guingampais sur le média français.

