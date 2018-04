Afrique: Le CARA élimine Saint George

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s'est associé aux dirigeants… Plus »

« Dans les deux matches nous avons été la meilleure équipe. On a gâché les occasions que nous nous sommes procurées à Brazzaville, notamment pendant le premier quart d'heure mais ils ont marqué un beau but sur coup franc. Bonne chance au CARA pour la suite ».

« Je suis vraiment comblé parce que nous avons atteint l'objectif. Il fallait y arriver. Je ne peux qu'être fier de mes joueurs parce que les consignes ont été respectées. C'est vrai qu'il y a eu certaines failles mais ce qui était plus important c'était de chercher la qualification. Mission accomplie. Nous allons continuer à travailler pour rendre l'équipe plus efficace. »

Les Aiglons étaient obligés de remonter leur retard d'un but concédé à l'aller. Ils ont réussi à le faire à la 35e minute sur Un coup franc de plus de 30 mètres de Chris Ngoma Mbô, a laissé impuissant le gardien de Saint George, Robert Odongkara (35'). Un but contre le cours de jeu puisque pendant le premier quart d'heure, le CARA avait été sérieusement balloté.

