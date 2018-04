Ile Maurice: Informatique - Les inscriptions pour la Webcup 2018 ouvertes

D'ailleurs, pour aider les participants mauriciens à mieux se préparer au concours, la Webcup Maurice organise, pour la 2e fois, quelques jours avant le week-end de la Webcup, un bootcamp. Il sera dédié aux outils et méthodes de développement Web par des spécialistes et se déroulera le samedi 28 avril à partir de 9 h 30 à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat, à Réduit.

Forts du succès des éditions précédentes, les organisateurs de la Webcup redonnent rendez-vous aux amateurs de création de sites internet. Le lancement officiel de cette compétition, qui s'étale sur 24 heures, a eu lieu, ce jeudi 19 avril. Il s'est tenu dans les locaux du ministère des Technologies de la communication et de l'innovation, en présence du ministre Yogida Sawmynaden et des présidents des associations représentant le secteur du numérique.

