Sénégal: Le pays veut consolider ses acquis dans la défense de l'action en mer (DC)

Cela dit, "l'Etat a pris la pleine mesure des enjeux et défis liés à la sécurité en mer, surtout dans le contexte des découvertes et perspectives offshore qui augurent d'une nouvelle ère porteuse d'espérance" a dit M. Diouf.

En effet, a-t-il ajouté, "un effort conséquent est consacré par l'Etat au renforcement des capacités de surveillance maritime et de police de la mer, par l'installation de senseurs, le long de la côte et la montée en puissance significative du potentiel naval de l'Etat avec plusieurs nouvelles acquisitions enregistrées par la marine nationale ainsi que divers autres projets en cours ou, à venir".

Selon lui, "au plan institutionnel une collaboration satisfaisante et une coordination sont mises en place entre les parties prenantes, aux fins d'optimiser la prévention et d'apporter une réponse adaptée face aux incidents en mer".

"Cette question éminemment stratégique de la sécurité maritime et à la nécessaire coopération inter-états sera discutée par les deux administrations en vue de renforcer les capacités des acteurs nationaux compétents sur des thématiques majeures relatives à la sécurité et à la sûreté maritime" a fait observer le directeur de cabinet.

Cette rencontre est organisée par la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime et de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin (HASSMAR), en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas.

Dakar — L'Etat du Sénégal s'est "résolument" engagé dans un processus de renforcement et de mise en cohérence du dispositif dédié à la prise en charge de la sécurité et de la sûreté maritime pour consolider les acquis mais aussi et prendre la pleine mesure des enjeux et défis de la sécurité en mer, a indiqué, jeudi à Dakar, Demba Diouf, directeur de cabinet du ministre Forces armées.

