Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Vers la mise en place du Réseau régional intégré de la surveillance et des laboratoires

L'atelier d'élaboration des mécanismes opérationnels pour le "fonctionnement optimal du réseau" réunit à Dakar pendant trois jours des experts dans le domaine, les responsables des laboratoires régionaux de référence et les partenaires techniques et financiers.

L'idée est de promouvoir la complémentarité et le partage de compétences tant au niveau national que régional par le renforcement des capacités techniques de diagnostic, de la gouvernance et du positionnement institutionnel des laboratoires.

En effet, a-t-il soutenu, l'opérationnalisation du Centre régional de surveillance et contrôle des maladies de la CEDEAO requiert un système de laboratoires performant pour une surveillance et alerte précoce et une réponse adéquate aux événements de santé publique.

Mais aussi d'établir, dans le manuel, les procédures de collecte et d'acheminement des échantillons biologiques et d'identifier des thématiques de recherche de collaboration scientifique d'intérêt régional au sein du réseau a-t-il ajouté.

Il s'agit d'abord de "mettre en place les mécanismes opérationnels de collaboration au sein du réseau et de définir les protocoles des maladies à potentiel épidémique au niveau des laboratoires nationaux et régionaux de référence" a dit le représentant de l'OOAS, le docteur Abdourakhmane Sow.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.