Ile Maurice: Journée de la Terre - Une campagne nationale de plantation d'arbres lancée le 22 avril

Triste fin pour Dhanwantee Peerthy, 51 ans, et Ranjeeta Peerthy, 33 ans. C'est deux belles-sœurs, des habitantes… Plus »

Plusieurs autres activités sont prévues pour commémorer cette Journée de la Terre. Hormis la distribution de plantes médicinales et décoratives aux étudiants et le public en général, une collecte de bouteilles en plastiques sera effectuée à la municipalité de Curepipe. À travers cette activité, les citoyens seront encouragés à recycler les bouteilles en plastiques usées.

Initier les jeunes à la plantation d'arbres, accroître leurs connaissances sur l'importance de la biodiversité et embellir les espaces scolaires... C'est dans cette optique que le coup d'envoi de la Journée de la Terre sera donné au collège Royal de Curepipe, le 22 avril. Dans le cadre de cet événement, une campagne nationale de plantation d'arbres sera lancée dans tous les établissements primaire et secondaire à travers le pays en collaboration avec différents ministères.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.