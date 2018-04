communiqué de presse

Libreville (Gabon), le 19 avril 2018 - La 3e édition de la conférence annuelle du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI) s’est ouverte ce jour à Libreville sous le Haut Patronage de S.E.M Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’État. La rencontre se déroule au Guichet de l’Investissement, siège de l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI-Gabon).

L’événement accueille les représentants des 18 agences de promotion des investissements membres du RIAFPI, ainsi que plusieurs experts et chefs d’entreprises qui interviendront autour du thème de l’industrialisation dans l’espace francophone. L’invité d’honneur de cette 3e édition est l’Île Maurice.

Créé en mars 2014 à Abidjan (Côte d’Ivoire), le RIAFPI a pour objectif d’établir un cadre de concertation, d’échanges, de coopération et de solidarité entre différentes agences de promotion des investissements, dont la majorité se trouvent sur le continent africain.

Les agences de promotion des investissements jouent un rôle essentiel en Afrique pour démarcher et atteindre des investisseurs étrangers. Elles fournissent des données statistiques, facilitent les démarches prospectives, orientent et accompagnent ceux-ci dans leurs démarches d’investissement.

Au Gabon, l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI-Gabon) déploie sur l’ensemble du territoire gabonais la vision des autorités pour promouvoir et développer un cadre des affaires propice à l’amélioration de l’attractivité économique du pays, à la simplification des formalités administratives des entreprises et au développement de l’entrepreneuriat. L’ANPI-Gabon a notamment inauguré en janvier dernier un guichet de l’investissement regroupant en un lieu unique les différents services relatifs à la création et à la formalisation des entreprises.

Nina Alida ABOUNA, Directeur général de l’ANPI-Gabon, déclare : « En Afrique, le faible niveau d’industrialisation constitue un obstacle pour les économies qui restent largement tributaires du secteur agricole et de l’exportation de produits non transformés. Dans ce contexte, la conférence que nous avons l’honneur d’accueillir ce jour va permettre de mettre en lumière le rôle essentiel des agences de promotion des investissements. Notre mission est claire : être un catalyseur des projets d’investissement et de diversification de nos économies. »

À PROPOS DU RIAFPI

Avec 19 membres en Afrique, en Europe et au Moyen Orient, le RIAFPI a pour but de partager les expériences acquises en matière d’attraction des investissements et de promouvoir le rôle de conseil des agences de promotion des investissements auprès de leur gouvernement dans leur mission d’amélioration du climat des affaires. Le RIAFPI compte 19 membres : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d’ivoire, France, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Liban, Mali, Maroc, Niger Sénégal et Tchad.

Plus d’informations : www.riafpi.com

À PROPOS DE L’ANPI-GABON

L’Agence Nationale de Promotion des Investissements, créée en 2014 a pour mission de conseiller et d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques liées à la promotion des investissements, aux exportations, à l’accompagnement des promoteurs, à la création et au développement des partenariats public-privé et à l’appui aux réformes en faveur de l’amélioration du climat des affaires.

L’ANPI-Gabon assure le secrétariat permanent du Haut Conseil des Investissements, pour impulser le suivi des réformes visant à améliorer le cadre des affaires au Gabon.

Plus d’informations : www.gabon-invest.org

