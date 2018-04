Centrafrique: Chasser les vieux démons

Le regroupement des dirigeants de la rébellion séléka dans la localité de Kanga Bandoro est inopportun et embarrassant. D'autant plus qu'il survient à la suite des affrontements ayant opposé des casques bleus et des forces armées centrafricaines aux groupes armés du quartier musulman de la capitale Bangui. Lesquels se sont soldés par 25 morts et plus d'une centaine de blessés.

En réalité, depuis la fin de la crise aiguë qui a secoué la République centrafricaine de 2013 à 2016, les principaux groupes armés peinent à se soumettre au programme Désarmement, démobilisation, réinsertion, (DDR). Tout a pourtant été fait pour intéresser les anciens rebelles à ce programme doté de moyens consistants.

Il leur été demandé de renoncer aux armes en s'adonnant notamment à l'agriculture. Beaucoup ont préféré la surenchère et le repli identitaire. Malheureusement, ces tares sont contreproductives.

Elles sont probablement à l'origine de la grave crise qui a secoué le pays après la chute du président François Bozizé en 2013 et la prise du pouvoir par la rébellion séléka. Les Centrafricains n'ont pas oublié que les extrémistes ont mis à profit cette crise regrettable pour opposer certaines communautés à d'autres. Ils n'ont pas perdu de vue non plus que ces ennemis de la paix ont multiplié des exactions qui ont failli entraîner la Centrafrique vers une voie sans issue.

L'accession au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra a mis fin au projet diabolique des aventuriers. Il avait alors proposé à ses compatriotes une gouvernance basée sur la paix, la réconciliation nationale et la relance économique. La trilogie présidentielle demeure d'actualité au moment où des irresponsables s'emploient à saper les fondements de la paix tant recherchée.

Encore faut-il relever que l'histoire centrafricaine est marquée par au moins quatre coups d'Etat. Au-delà des mises en garde de la Mission onusienne en République centrafricaine et de la coordination des anti-balaka, le sursaut patriotique s'impose de nouveau pour chasser les vieux démons.