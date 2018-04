Angola: Sortie de l'album "Sem Medo" de la chanteuse Yola Semedo

Luanda — La chanteuse Yola Semedo a présenté mercredi à Luanda à ses fans et à la presse son nouvel album intitulé "Sem Medo".

Le double album comprend 35 tubes musicaux, a réuni 70 instrumentistes de nationalités diverses, 10 producteurs et a été enregistré dans sept studios.

Lors de la présentation de "Sem Medo", la chanteuse a fait savoir que le nouvel album réunissait des thèmes de style Guero Zouk et une nouveauté. L'album compte uniquement avec la participation du musicien Lil Saint.

Selon Yola Semedo, l'album a été enregistré dans plusieurs pays, notamment au Mozambique, en France, au Portugal et en Espagne, et les thèmes sont interprétés en portugais, en anglais, en kikongo et en umbundo, ces deux dernières des langues nationales angolaises.

Il a reconnu que c'était un grand défi d'enregistrer "Sem Medo" vue le nombre de chansons (35) et l'expérience d'interpréter des thèmes qui sont plus dédiés aux plus jeunes.

La diva de la musique angolaise a dit que dans l'album les fans trouveraient des sujets de grand succès du groupe Impactus 4, mais avec des nouveautés.

L'album "Sem Medo" sera vendu samedi (21 avril) à la Place de l'Independence et dimanche à Bellas Shopping.

Née dans la province de Benguela, Yola Semedo a sur le marché musical les albums "Minha Alma", "25 Anos" (life), "Filho Meu" et "Diário de Memórias".