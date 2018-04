Angola: La loi sur la concurrence sanctionne les agents qui causent des dommages

La session plénière, dirigée par le Président de cet organe de souveraineté, Fernando da Piedade Dias dos Santos a également procédé à la discussion et au vote des trois projets de loi d'autorisation législative au Président de la République, en tant que détenteur du pouvoir exécutif sur des Concessions pétrolières avec des découvertes marginales, en période de production et d'exploration du gaz naturel.

L'objectif est de promouvoir la compétitivité des agents économiques et l'efficacité dans la répartition des facteurs de production et de distribution des biens et services.

C'est la première fois qu'un système de protection de la concurrence a été introduit dans le système juridique angolais à travers une loi qui comprend des principes et règles de saine concurrence fondées sur la morale et l'éthique.

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé jeudi dans un vote, le régime juridique de la concurrence, proposé par l'Exécutif, qui devrait prévenir et sanctionner les agissements des agents économiques qui ne respectent pas les règles et principes de la concurrence.

