Angola: Le pays et la Namibie relancent le tourisme

Luanda — L'Angola et la Namibie ont mis en place lundi dernier une commission technique pour stimuler le développement du tourisme dans les deux pays, en vertu d'un accord signé par les parties, selon une note du ministère du Tourisme parvenue jeudi à l'Angop.

L'acte a été réalisé avec la visite de l'ambassadrice de Namibie en Angola, Cláudia Grace Vushona, au ministère du Tourisme.

La création de la commission technique bilatérale est due à l'absence de progrès dans le domaine du tourisme, depuis la signature de l'accord entre les deux pays.

A partir de la deuxième moitié du mois de mai cette année, les équipes techniques des deux pays vont commencer à travailler pour concrétiser l'accord de coopération signé et, par la suite, contribuer à la diversification de l'économie nationale, a déclaré la ministre du Tourisme, Angela Bragança, selon le rapport.

À l'occasion, les parties ont souligné l'importance de mettre en œuvre, le plutôt possible, les projets auquels les deux parties sont impliqués, notamment le projet KAZA (projet transfrontalier touristique Okavango Zambèze), pour faciliter un environnement économique sain et concurrentiel permettant des partenariats public-privés, communautaires, des investissements et l'intégration économique régionale.

Kaza a mérité l'attention des deux parties vu que le projet vise une zone de conservation transfrontalière et touristique au niveau international dans les régions des bassins hydrographiques, des rivières Kuando, Zambèze, qui va de l'Angola et traverse le Botswana, la Namibie, la Zambie et Zimbabwe.

La diplomate namibienne a qualifié la réunion de très fructueuse car elle a fixé des objectifs pour le renforcement de la coopération dans les différents domaines du tourisme, en tenant compte de la bonne coopération et les liens d'amitié entre l'Angola et la Namibie, construis par le soutien apporté à la lutte de libération nationale du peuple namibien.

L'Angola et la Namibie ont également conclu, entre autres, des accords sur la circulation des personnes et des biens le long de la frontière commune, sur la promotion et la protection réciproque des investissements.

Les deux Etats maintiennent un accord sur l'exemption de visa dans les passeports diplomatiques, de service et ordinaires, pour un séjour de 30 jours, renouvelable pour la même période.

Les accords comprennent également le domaine du commerce et coopération économique, ainsi que sur la délimitation et la démarcation de la frontière maritime.