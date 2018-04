Sénégal: Parrainage électoral - L'opposition dénonce l'adoption de la loi sans débat

Le président du groupe parlementaire libéral et démocratique a ajouté : "Nous avions fait jouer nos arguments, malheureusement, c'est une constitutionnelle, il n'y a pas possibilité de faire un recours. On est dans une situation où le recours est impossible", a-t-il souligné.

"Un acte grave vient d'être commis aujourd'hui. C'est la démocratie qui est piétinée. C'est un véritable recul démocratique. Nous allons nous concerter et informer le peuple qu'on nous a imposé un vote sans débat", a indiqué Me Madické Niang s'entretenant avec des journalistes.

De longues discussions de plus de 30 minutes n'ont pu permettre à la majorité et à l'opposition de s'accorder, suite à la proposition du député Moustapha Cissé Lô de voter ce texte sans débat, ce qui a amené les députés de l'opposition à boycotter la suite des débats.

Les députés de l'opposition, sous la conduite du président du groupe parlementaire liberté et démocratie, Me Madické Niang, avait décidé de boycotter la suite de la plénière, pour protester contre la décision de la majorité de faire voter sans débat ce projet de loi de réforme constitutionnelle.

