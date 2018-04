Nigeria: «Bring Back Our Girls» réclame des preuves de vie des lycéennes de Chibok

Sur cette lancée, ce collectif demande plus d'informations sur les cinq filles de Dapchi dont on est toujours sans nouvelles. Silence radio côté gouvernement. La présidence préfère insister sur les difficultés rencontrées pour négocier avec un groupe jihadiste divisé.

« Nous demandons aux autorités de donner des preuves que ces allégations ne sont pas vraies, affirme Sesugh Akume, le porte-parole de ce collectif. Nous ne voulons pas accepter ou croire que la plupart des lycéennes ne sont plus en vie. Le gouvernement doit nous fournir des indices, des informations, auxquels on peut se rattacher pour confirmer que les filles ne sont pas mortes. Depuis le début, c'est le black-out. Aucune information ne circule : les autorités ne communiquent pas du tout avec les familles et les communautés sur le sort des lycéennes. »

Pour les familles des otages, on ne peut pas ignorer une telle information. Le mouvement « Bring Back Our Girls » exige des preuves de vie de la part des autorités, qui filtrent toute information.

