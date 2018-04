Sud-Soudan: Le pays est confronté à une "urgence en matière de violence sexuelle" (ONU)

« Mais la paix ne sera pas gagnée à Addis Abeba uniquement. Elle doit être gagnée dans tous les États du pays où la violence intercommunautaire à motivation politique est devenue une grande source d'inquiétude et a causé de nombreux décès au cours des derniers mois », a dit Sous-secrétaire aux maintien de la paix , appelant à « veiller à ce que les initiatives de paix entre les personnes, les efforts de réconciliation, et le processus de dialogue national réussissent à réduire ces tensions et à amener le pays vers un règlement durable du conflit ».

« Le Soudan du Sud est confronté à une urgence en matière de violence sexuelle, et pour autant, le gouvernement, les Nations Unies et leurs partenaires doivent apporter une réponse d'urgence », a précisé Bintou Keita, soulignant qu'elle était « particulièrement choquée » par ces violences .

Les atrocités perpétrées et documentées dans de multiples enquêtes en matière de violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles au Soudan du Sud « dépassent l'imagination », a déclaré jeudi la Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Bintou Keita, à l'issu de sa première visite dans ce pays.

