Angola: Le ministère de l'Action sociale promet de soutenir les coopératives agricoles

Selon Santa Clara Ernesto, le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme mène des activités de sensibilisation que les familles doivent soutenir pour qu'un jour ces femmes puissent être valorisées, vue leur l'importance et le rôle qu'elles jouent dans la société.

Cependant, elle a déploré le fait que beaucoup de femmes angolaises, et principalement les femmes rurales, ne soient pas émancipées, dus aux aspects culturels, mais, selon elle, c'est un processus et une tâche ardue que le ministère les aidera à surmonter avec le temps.

Selon elle, les femmes constituent la majorité dans le secteur agraire et donnent plus d'impulsion à l'activité, raison pour laquelle elle mérite une attention particulière du Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme.

Santa Clara Ernesto a informé que son institution, en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et des Forêts, faisait, dans un premier temps, le diagnostic des conditions de travail des femmes dans les coopératives, les principales difficultés et l'évaluation de la façon dont elles pouvaient aller dans les écoles de campagne.

Huambo — Le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme promet de soutenir, cette année, les coopératives agricoles féminines, et évalue déjà leur niveau d'organisation.

