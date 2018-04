Afrique de l'Ouest: Terrorisme au Sahel et au Nord - 216 écoles fermées, 20 000 élèves dans la nature

Pour ce qui est de la situation dans le Sahel et dans le Nord en rapport avec les écoles, c'est au total 20 000 élèves et 895 enseignants de 2016 qui sont renvoyés chez eux du fait de la menace terroriste. Un bilan revu à la hausse avec la récente attaque qui a coûté la vie à une élève du CM2. « L'attaque qui a eu lieu à Bourou a occasionné un départ supplémentaire d'enseignants, donc la fermeture d'écoles », regrette-t-il.

Pour commencer, il y a eu une note de compassion pour la famille de cette élève, Sakina Sana, assassinée à Bourou par les terroristes. « Nous sommes concernés par ce qui se passe et traduisons toute notre compassion à sa famille et à la famille de notre collègue Issouf Soabou, qui a été enlevé. Des instructions ont été données par le Premier ministre aux ministres de la Défense et de la Sécurité pour que les opérations soient renforcées pour le retrouver », s'est exprimé le ministre de l'Education nationale, Stanislas Ouaro.

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.