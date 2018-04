Angola: 18 cas positifs de maladie du sommeil dans cinq provinces endémiques

Luanda — Dix-huit cas positifs de maladie du sommeil ont été diagnostiqués, dans un univers de 3305 personnes examinées, par les cinq équipes de l'Institut de lutte et contrôle de la trypanosomiase (ICCT), installées dans cinq provinces endémiques, depuis le lancement de la campagne de dépistage le 12 avril.nçadas em cinco províncias endêmicas, desde o lançamento da campanha de rastreio, no passado dia 12 de Abril.

Selon le chef du Département de la gestion technique et de supervision de l'ICCT Paulo Makana, le dépistage a couvert les municipalités d'Icolo et Bengo de la province de Luanda, Ambriz (Bengo), Benga (Cuanza Norte), Cacuso et Lauca (Malange) et Uíge et Songo (Uíge).

Il a ajouté que jusqu'à mercredi, l'équipe mobile de dépistage qui travaille dans la municipalité de Uige avait prospecté 1450 personnes, dont huit séropositifs et un nouveau cas de la maladie du sommeil.

Cependant, l'équipe mobile de Banga a examiné 895 personnes, dont six séropositifs et un nouveau cas, alors qu'à Icolo et Bengo ont a diagnostiqués deux cas positifs dans un univers de 960 personnes consultées.

A Malanje, 822 personnes ont été observées dans la commune de Lauca, sans aucune personne séropositive.

Pour Paulo Makana, étant donné qu'il s'agit d'est endémique complexe de telle sorte que la présence d'un patient ou des mouches tsé-tsé est suffisant pour affecter un nombre élevé de personnes, l'ICCT continuera avec les campagnes de dépistage dans le but de réduire la nombre de patients et interrompe la chaîne de transmission.