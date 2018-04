Angola: Un responsable du SME appelle à plus de responsabilités du personnel du Ministère de l'Intérieur

Huambo — La nouvelle ère sociopolitique que vit le pays, à la suite des élections générales de 2017, impose des défis aux organes du ministère de l'Intérieur (Minint) et l'élévation de l'engagement dans son action.

Le fait a été assumé jeudi dans la province de Huambo par le délégué local du Ministère de l'Intérieur, Eduardo Fernandes Cerqueira, lors de l'acte commémoratif des 42 ans d'existence du Service de Migration et Etrangers (SME).

Il a justifié que le principal défi a à voir avec l'amélioration du processus d'assurance et la garantie de la tranquillité de la population, ce qui exige de l'effectif un plus grand engagement dans l'accomplissement de la mission.

Selon lui, en dépit des nombreuses difficultés financières auxquelles le pays est confronté, il est nécessaire d'examiner les objectifs qui guident la création des organes du Ministère de l'Intérieur afin que, conformément aux défis actuels, on puisse faire plus et mieux pour atteindre excellence voulue dans des services fournis.

Par conséquent, le délégué du ministère de l'Intérieur dans la province de Huambo a recommandé aux membres des organes dépendants, une action dans le cadre des normes et principes éthiques et moraux, évitant des comportements qui violent les droits des utilisateurs et l'image du corps ministériel.

"Nous devons améliorer nos services, ainsi que savoir traiter avec tous les citoyens, en particulier les étrangers qui visitent le pays et apportent des us et coutumes propres à leurs pays qui, sans être contraires à l'ordre culturel et social national, peuvent violer l'ordre du système juridique angolais», a-t-il averti.

Parlant de la province de Huambo, il a dit qu'en raison de sa situation géographique et des avantages de la paix, on assiste dans la région la présence accrue de citoyens étrangers avec divers objectifs.

Pour cette raison, il estime essentiel que les membres des organes du Ministère de l'Intérieur et du Service de migration et Etrangers, en particulier, intensifient leurs efforts et perfectionnent des méthodes de contrôle de la légalité des mêmes afin de prévenir ceux qui violent les lois du pays.

Cependant, il a dit être important que le personnel du SME imprime plus de dynamisme et de rapidité des procédures administratives afin de permettre que les étrangers avec l'esprit de travailler et d'investir dans la région soient bien traités, dans le cadre du développement et encouragement aux investissements dans la province.

Pour que cela soit possible, Eduardo Cerqueira comprend qu'il est nécessaire pour ces professionnels de maintenir un sens du devoir patriotique, de l'honnêteté et de la droiture pour le bien de la nation et de ceux qui viennent visiter le pays.

Les commémorations du 42e anniversaire du SME ont été marquées par la remise de certificats de mérite aux fonctionnaires qui se sont révélés au cours de douze derniers mois.