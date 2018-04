Angola: Le pays souhaite une action concertée pour l'équité et la justice

Luanda — Le présent et l'avenir de l'Angola exigent une action concertée permanente qui optimise les maigres ressources disponibles, le développement durable, l'égalité des chances des citoyens et la justice dans l'application de la loi, a affirmé jeudi à Luanda, le ministre d'État et chef de la maison civile du Président de la République, Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso.

"La société exige de nous des actions qui représentent des changements importants dans ses conditions de vie. Le progrès de l'Angola nous oblige à réinventer notre manière de voir, de vivre et d'agir, de sorte qu'avec des attitudes différentes, nous obtenons des résultats différents", a-t-il dit.

En représentation du Président de la République, João Lourenço, le ministre d'État a orienté la cérémonie d'ouverture de la semaine du Médiateur de Justice, qui se déroulera jusqu'au 28 de ce mois, dans le cadre du 13ème anniversaire de cette institution angolaise qui se célèbre le même jour (19 avril).

"Nous sommes convaincus que c'est ce haut sens d'Etat qui guide l'action des représentants des organes du pouvoir, à travers lesquels sont incarnées la volonté et les aspirations les plus profondes du peuple angolais", a-t-il indiqué.

Concernant le Bureau du Médiateur de Justice, il a souhaité la poursuite de la consolidation de son rôle d'audit social, éthique et déontologique de la société, à un moment où il est nécessaire d'écouter beaucoup, de faire plus et de mieux dialogue.

Pour lui, la particularité du Bureau du médiateur de justice est d'être un organe public qui n'intègre pas la trilogie classique du pouvoir (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), il se trouve dans la position privilégiée de pouvoir recommander des corrections administratives, sans toutefois les exécuter, aider à composer des litiges et suggérer l'élaboration de bonnes lois pour la République.

Il est nécessaire de capitaliser cette valeur, en continuant à doter cet organe d'un personnel qualifié et polyvalent, qui perçoivent et agissent en tout temps à la hauteur de ce que leur pays attend en tant que professionnels, a-t-il ajouté.

Selon le ministre d'État, certaines des caractéristiques du Bureau du médiateur de justice, telles que le fait qu'il n'a pas à respecter de nombreuses formalités, les exigences légales pour s'occuper des cas qui lui sont soumis, la gratuité de l'assistance fournie et l'autonomie institutionnelle, bien qu'il soit une institution étatique lui permet également de contribuer de manière unique à la protection effective des droits fondamentaux des citoyens.

Au nom de l'intérêt public, le chef de la maison civile du Président de la République estime nécessaire de maintenir un climat de bonne collaboration entre les autorités soumises au contrôle du médiateur de justice, chacune assumant ses attributions constitutionnelles et assurant de cette façon le fonctionnement de diverses entités publiques de manière articulée, avec des relations de complémentarité.

Instituée en Angola par la Loi nº4/06 du 28 avril 2006, le Médiateur de Justice est une entité étatique spécialisée qui veille sur l'accomplissement des obligations du secteur public avec les citoyens.

La cérémonie a compté sur la présence du Président de la Cour constitutionnelle, Manuel da Costa Aragão, du gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, de la médiatrice adjointe, Antónia Florbela de Jesus Rocha Araújo, des membres de l'Exécutif, des magistrats, des representants des conseils d'administration des organes de communication sociale, des étudiants de Droit, entre autres.

A l'occasion, il a eu également l'intervention du médiateur de justice angolais, Carlos Alberto Ferreira Pinto, en présence du médiateur d'Angola, Paulo Tjipilica.